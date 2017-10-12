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Криминал | В Н. Ломове инженер обвиняется в смерти монтажника от электротравмы

12.10.2017|11:56
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В Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту смерти 24-летнего работника одного из предприятий от электротравмы. Трагедия произошла 29 июля в Нижнем Ломове.

«Главный инженер субподрядной организации, являясь лицом, ответственным за обеспечение охраны труда и техники безопасности при производстве строительных работ на объекте, допустил использование монтажником неисправного электрического удлинителя при выполнении строительно-монтажных работ ручным электроинструментом - гайковертом», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Как оказалось, у удлинителя была разрушена внешняя изоляция. В результате работника ударило током, и впоследствии он скончался в районной больнице.

Во время следствия причастность главного инженера к совершению преступления была обоснована. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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Гость|12.10.2017 12:23|

Один дурак влез - другому срок. Как за детьми малыми...

Гость|12.10.2017 12:31|

Почему предприятие зашифровали? Иногда пишете название, иногда нет. Приплатили что ли или отношения с предприятием дружеские?

Гость|12.10.2017 13:01|

ну вот, нашли крайнего. Небось работяга сам притащил

Имя: Гость
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