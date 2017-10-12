12.10.2017 | 11:56

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту смерти 24-летнего работника одного из предприятий от электротравмы. Трагедия произошла 29 июля в Нижнем Ломове.

«Главный инженер субподрядной организации, являясь лицом, ответственным за обеспечение охраны труда и техники безопасности при производстве строительных работ на объекте, допустил использование монтажником неисправного электрического удлинителя при выполнении строительно-монтажных работ ручным электроинструментом - гайковертом», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Как оказалось, у удлинителя была разрушена внешняя изоляция. В результате работника ударило током, и впоследствии он скончался в районной больнице.

Во время следствия причастность главного инженера к совершению преступления была обоснована. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.