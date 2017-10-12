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Криминал | В Малосердобинском районе незаконно вырублено 11 деревьев

12.10.2017|11:08
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В Малосердобинском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса.

С июня по август в лесополосе между селами Липовка и Старое Славкино неизвестное лицо вырубило восемь сырорастущих дубов общей кубатурой 2,75 и три сырорастущих березы общей кубатурой 1,29.

«Природе региона был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 259 335 рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.

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Гость|12.10.2017 11:21|

В районе села Сюзюм, за Сюзюмом и за станцией Елюзань Кузнецкого района(вглубь на километр и более...)ПОСТОЯННО вырубают деревья, при том нагло, цинично. Возможно их покрывают местные власти.

Гость|12.10.2017 11:30|

А сколько деревьев вырублено на Западной Поляне? Сколько деревьев вырублено автохамами во дворах? Где реакция прокуратуры?

Имя: Гость
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