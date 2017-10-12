В Малосердобинском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса.
С июня по август в лесополосе между селами Липовка и Старое Славкино неизвестное лицо вырубило восемь сырорастущих дубов общей кубатурой 2,75 и три сырорастущих березы общей кубатурой 1,29.
«Природе региона был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 259 335 рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.
В районе села Сюзюм, за Сюзюмом и за станцией Елюзань Кузнецкого района(вглубь на километр и более...)ПОСТОЯННО вырубают деревья, при том нагло, цинично. Возможно их покрывают местные власти.