12.10.2017 | 11:08

В Малосердобинском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса.

С июня по август в лесополосе между селами Липовка и Старое Славкино неизвестное лицо вырубило восемь сырорастущих дубов общей кубатурой 2,75 и три сырорастущих березы общей кубатурой 1,29.

«Природе региона был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 259 335 рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.