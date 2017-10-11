11.10.2017 | 11:03

52-летний житель Октябрьского района Пензы стал жертвой ограбления: на улице Леонова злоумышленники сорвали с его шеи золотую цепочку с крестиком.

ЧП произошло 9 октября. Мужчина вышел из питейного заведения и направился в сторону дома, грабители неожиданно подбежали сзади.

Сигнал о совершенном преступлении получила группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находившаяся на патрулировании. Прибыв на место, правоохранители выяснили у потерпевшего приметы нападавших и отправились к ближайшему ломбарду, предположив, что злоумышленники захотят сдать золото.

Около ломбарда бойцы Росгвардии заметили подозреваемых - мужчин 1990 и 1983 годов рождения. Они не стали отрицать вину, кроме того, у злоумышленников при себе был чек.

«Сотрудник ломбарда подтвердил, что данные граждане сдали золотую цепочку и крестик весом около 14 г. Подозреваемые переданы полицейским для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.