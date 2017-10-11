Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 окт 2017|11:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  68.36  |  $  58.07
 

Криминал | На улице Леонова у пензенца сорвали с шеи золотую цепочку с крестиком

11.10.2017|11:03
Печать

52-летний житель Октябрьского района Пензы стал жертвой ограбления: на улице Леонова злоумышленники сорвали с его шеи золотую цепочку с крестиком.

ЧП произошло 9 октября. Мужчина вышел из питейного заведения и направился в сторону дома, грабители неожиданно подбежали сзади.

Сигнал о совершенном преступлении получила группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находившаяся на патрулировании. Прибыв на место, правоохранители выяснили у потерпевшего приметы нападавших и отправились к ближайшему ломбарду, предположив, что злоумышленники захотят сдать золото.

Около ломбарда бойцы Росгвардии заметили подозреваемых - мужчин 1990 и 1983 годов рождения. Они не стали отрицать вину, кроме того, у злоумышленников при себе был чек.

«Сотрудник ломбарда подтвердил, что данные граждане сдали золотую цепочку и крестик весом около 14 г. Подозреваемые переданы полицейским для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!