11.10.2017 | 09:54

В Пензе сотрудники полиции разыскивают лиц, причастных к мошенничеству, в результате которого с банковской карты горожанки исчезло 98 тысяч рублей.

В правоохранительные органы обратилась 58-летняя женщина, которая рассказала, что ей на телефон пришло сообщение о списании 16 тысяч рублей. Она позвонила по номеру, указанному в СМС, и незнакомец ей пояснил, что ее якобы пытаются обмануть.

Для предотвращения мошенничества злоумышленник предложил пенсионерке пройти к ближайшему банкомату и выполнить действия, следуя его инструкции. Женщина согласилась, и в итоге с ее карты была списана крупная сумма.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.