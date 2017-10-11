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Криминал | Мошенники выманили у пензячки деньги на «предотвращение» обмана

11.10.2017|09:54
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В Пензе сотрудники полиции разыскивают лиц, причастных к мошенничеству, в результате которого с банковской карты горожанки исчезло 98 тысяч рублей.

В правоохранительные органы обратилась 58-летняя женщина, которая рассказала, что ей на телефон пришло сообщение о списании 16 тысяч рублей. Она позвонила по номеру, указанному в СМС, и незнакомец ей пояснил, что ее якобы пытаются обмануть.

Для предотвращения мошенничества злоумышленник предложил пенсионерке пройти к ближайшему банкомату и выполнить действия, следуя его инструкции. Женщина согласилась, и в итоге с ее карты была списана крупная сумма.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|11.10.2017 10:16|

Уж сколько раз твердили Миру.

Вера-есть не знание.

Доверие-ворота подлости....

Гость|11.10.2017 11:04|

Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Имя: Гость
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