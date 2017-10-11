11.10.2017 | 18:19

Жительница Пензы 1985 года рождения употребляла запрещенные вещества и занималась их распространением среди своих знакомых. Сейчас она хотела бы вернуться на шесть лет назад и пройти мимо наркотиков - тогда бы в ее жизни не было тюремного срока и вероятности снова оказаться за решеткой.

«Обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, за которое отбывала наказание в местах лишения свободы. Спустя год после освобождения девушка вновь совершила аналогичное преступление, относящееся к категории особо тяжких», - сообщила старший следователь отдела № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Екатерина Скалкина.

«У меня был сложный период, проблемы... Я начала употреблять опять. Надо было освободиться и лечиться, потому что самой справиться с этой зависимостью очень сложно», - призналась задержанная.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом. Ей снова грозит лишение свободы сроком до 15 лет.