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Криминал | 32-летняя пензячка задержана за распространение наркотиков

11.10.2017|18:19
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Жительница Пензы 1985 года рождения употребляла запрещенные вещества и занималась их распространением среди своих знакомых. Сейчас она хотела бы вернуться на шесть лет назад и пройти мимо наркотиков - тогда бы в ее жизни не было тюремного срока и вероятности снова оказаться за решеткой.

«Обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, за которое отбывала наказание в местах лишения свободы. Спустя год после освобождения девушка вновь совершила аналогичное преступление, относящееся к категории особо тяжких», - сообщила старший следователь отдела № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Екатерина Скалкина.

«У меня был сложный период, проблемы... Я начала употреблять опять. Надо было освободиться и лечиться, потому что самой справиться с этой зависимостью очень сложно», - призналась задержанная.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом. Ей снова грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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Гость|11.10.2017 19:38|

Ну и 15 вкатать ...заодно подлечится ...

Гость|11.10.2017 19:47|

Родить она всё равно уже не сможет (кроме ёжиков), шалашовок таких и так полны подворотни ...

Гость|11.10.2017 20:06|

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Имя: Гость
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