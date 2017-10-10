10.10.2017 | 10:01

В Пензе суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении 37-летнего мастера ООО «Литейно-Механический завод «МашСталь». Мужчина нарушил требования охраны труда, в результате чего погиб работник предприятия.

ЧП произошло 30 июня на производственной площадке электромостового крана. Мастер не следил за соблюдением техники безопасности, так как ушел в плавильный цех по рабочим вопросам. Между тем в опасной зоне находился 48-летний мужчина, не связанный с погрузкой и разгрузкой.

Из-за неисправности механизма главного подъема крана произошло обрушение его подвески. Посторонний на площадке получил травмы головы, таза, конечностей и скончался на месте происшествия.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления. От него поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении СК РФ.

Родственники погибшего не возражали против прекращения дела. Мастер возместил им моральный вред и материальный ущерб.

В результате мужчине был назначен штраф в 30 тысяч рублей. Решение суда в силу не вступило.