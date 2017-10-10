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Криминал | В Пензе оштрафовали мастера завода, по вине которого погиб рабочий

10.10.2017|10:01
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В Пензе суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении 37-летнего мастера ООО «Литейно-Механический завод «МашСталь». Мужчина нарушил требования охраны труда, в результате чего погиб работник предприятия.

ЧП произошло 30 июня на производственной площадке электромостового крана. Мастер не следил за соблюдением техники безопасности, так как ушел в плавильный цех по рабочим вопросам. Между тем в опасной зоне находился 48-летний мужчина, не связанный с погрузкой и разгрузкой.

Из-за неисправности механизма главного подъема крана произошло обрушение его подвески. Посторонний на площадке получил травмы головы, таза, конечностей и скончался на месте происшествия.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления. От него поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении СК РФ.

Родственники погибшего не возражали против прекращения дела. Мастер возместил им моральный вред и материальный ущерб.

В результате мужчине был назначен штраф в 30 тысяч рублей. Решение суда в силу не вступило.

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Гость|10.10.2017 10:47|

Вобщем родственники погибшего на бабло согласились.

Гость|10.10.2017 10:49|

Продали своего родственничка, продали. Интересно, по чём нынче загубленная жизнь человека?

Имя: Гость
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