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Криминал | Профессора ПензГТУ оштрафовали за получение взятки

10.10.2017|10:45
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Суд вынес приговор 67-летнему профессору Пензенского государственного технологического университета, признав его виновным в получении взятки.

В январе 2015 года профессор сообщил обратившейся к нему студентке, что у нее есть возможность получить зачет, положительную оценку за курсовую и экзамен без проверки знаний. Для этого девушке нужно было заключить договор на выполнение научно-исследовательской работы между любым подысканным ею юрлицом и ФГБОУ ВПО «ПензГТУ». Выполнить работу при этом должен был сам профессор.

«Студентка согласилась на требования. Отец студентки обратился к ранее знакомому генеральному директору общества с ограниченной ответственностью, от имени которого с ФГБОУ ВПО «ПензГТУ» был заключен договор на вышеуказанных условиях», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

Профессор выполнил обещание и поставил студентке в приложение к ведомости и зачетной книжке положительные оценки и зачет по двум дисциплинам без фактической проверки знаний. 4 июня 2015 года он получил за выполнение научно-исследовательской работы более 11 тысяч рублей, которые по факту являлись взяткой.

Суд оштрафовал профессора на 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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