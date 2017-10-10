10.10.2017 | 14:22

В Пензе сотрудники полиции разыскивают мужчину, причастного к телефонному мошенничеству.

Ночью 6 октября злоумышленник позвонил 77-летней горожанке на мобильный. Представившись сотрудником следственного комитета, он рассказал пенсионерке, что ее внук попал в дорожно-транспортное происшествие, и уточнил: для освобождения молодого человека от ответственности необходимо 700 тысяч рублей.

Испуганная женщина пояснила незнакомцу, что у нее есть только 160 тысяч. Через полчаса пострадавшая передала деньги подельнику злоумышленника, который приехал к пенсионерке домой.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, устанавливается личность преступника.

«Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 180 см, среднее телосложение, волосы темные, средней длины. Был одет в темную куртку», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.