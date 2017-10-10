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Криминал | Пензячка заплатила 160 тысяч рублей за «освобождение» внука

10.10.2017|14:22
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В Пензе сотрудники полиции разыскивают мужчину, причастного к телефонному мошенничеству.

Ночью 6 октября злоумышленник позвонил 77-летней горожанке на мобильный. Представившись сотрудником следственного комитета, он рассказал пенсионерке, что ее внук попал в дорожно-транспортное происшествие, и уточнил: для освобождения молодого человека от ответственности необходимо 700 тысяч рублей.

Испуганная женщина пояснила незнакомцу, что у нее есть только 160 тысяч. Через полчаса пострадавшая передала деньги подельнику злоумышленника, который приехал к пенсионерке домой.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, устанавливается личность преступника.

«Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 180 см, среднее телосложение, волосы темные, средней длины. Был одет в темную куртку», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|10.10.2017 14:46|

penzainform.ru писал(a):

«Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 180 см, среднее телосложение, волосы темные, средней длины. Был одет в темную куртку
это почти все так выглядят, нужны особые приметы !

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