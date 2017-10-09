09.10.2017 | 14:37

Никольский районный суд вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в краже с незаконным проникновением в жилище.

В июне ночью мужчина подошел к подъезду многоэтажного дома на улице Ленина в Никольске, взобрался на отлив окна на первом этаже, затем, зацепившись за провода, пущенные вдоль стены, и подтянувшись, попал на козырек подъезда.

Оттуда по газовой трубе, проходящей вдоль стены, злоумышленник подобрался к окну квартиры, расположенной на втором этаже. Ударив несколько раз по створке, которая находилась в режиме проветривания, мужчина открыл окно и попал внутрь.

Из квартиры он похитил незначительную сумму денег и сотовый телефон стоимостью 2 650 рублей. А потом скрылся.

В итоге злоумышленнику назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.