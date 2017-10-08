08.10.2017 | 11:48

Полицейские раскрыли кражу из отделения почтовой связи в селе Соболевка Каменского района.

В полицию обратилась сотрудница почты, которая рассказала, что вор проник в подсобное помещение, повредив брезент, укрывавший оконный проем. Злоумышленник вынес оттуда продукты, сигареты и безалкогольные напитки на 4 552 рубля.

На место происшествия выехала оперативная группа.

«Участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления несовершеннолетнего жителя Каменского района», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Подросток не стал отрицать вину. По факту кражи возбуждено уголовное дело.