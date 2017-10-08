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Криминал | В Каменском районе из почтового отделения украли продукты и сигареты

08.10.2017|11:48
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Полицейские раскрыли кражу из отделения почтовой связи в селе Соболевка Каменского района.

В полицию обратилась сотрудница почты, которая рассказала, что вор проник в подсобное помещение, повредив брезент, укрывавший оконный проем. Злоумышленник вынес оттуда продукты, сигареты и безалкогольные напитки на 4 552 рубля.

На место происшествия выехала оперативная группа.

«Участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления несовершеннолетнего жителя Каменского района», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Подросток не стал отрицать вину. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Гость|08.10.2017 12:15|

Оконный проём,закрытый брезентом-это что? мышеловка что-ли? Материальные ценности так хранятся в Соболевке?

Гость|08.10.2017 12:24|

Лучше бы почту прошлогоднюю разнесли.

Гость|08.10.2017 12:32|

penzainform.ru писал(a):

По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Дело нужно возбуждать на органы опеки, если ребёнкам есть нечего...

Гость|08.10.2017 13:05|

Все почты по области разбомбили, охраны никакой, бардак полный! Тут хоть мальца изловили!

Имя: Гость
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