Полицейские раскрыли кражу из отделения почтовой связи в селе Соболевка Каменского района.
В полицию обратилась сотрудница почты, которая рассказала, что вор проник в подсобное помещение, повредив брезент, укрывавший оконный проем. Злоумышленник вынес оттуда продукты, сигареты и безалкогольные напитки на 4 552 рубля.
На место происшествия выехала оперативная группа.
«Участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили причастность к совершению преступления несовершеннолетнего жителя Каменского района», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
Подросток не стал отрицать вину. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Оконный проём,закрытый брезентом-это что? мышеловка что-ли? Материальные ценности так хранятся в Соболевке?