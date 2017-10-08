08.10.2017 | 13:17

В Пензе полицейские проводят проверку по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стала 59-летняя горожанка. Женщина лишилась 95 тысяч рублей.

Обратившись к правоохранителям, пензячка рассказала, что в социальной сети «Одноклассники» получила от неизвестного пользователя предложение купить электронные открытки. Она согласилась и по просьбе злоумышленника отправила ему номер банковской карты и коды подтверждения, которые поступили ей на телефон.

После этого женщина обнаружила, что с ее карты списали крупную сумму денег.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.