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Криминал | Пензячка потеряла 95 тысяч рублей, «покупая» открытки в «Одноклассниках»

08.10.2017|13:17
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В Пензе полицейские проводят проверку по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стала 59-летняя горожанка. Женщина лишилась 95 тысяч рублей.

Обратившись к правоохранителям, пензячка рассказала, что в социальной сети «Одноклассники» получила от неизвестного пользователя предложение купить электронные открытки. Она согласилась и по просьбе злоумышленника отправила ему номер банковской карты и коды подтверждения, которые поступили ей на телефон.

После этого женщина обнаружила, что с ее карты списали крупную сумму денег.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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