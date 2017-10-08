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Криминал | Пензенец и его сожительница устроили наркопритон на улице Калинина

08.10.2017|15:11
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Двое пензенцев, мужчина 1976 и женщина 1988 года рождения, состоящие в гражданском браке, могут на шесть лет лишиться свободы за излишнее гостеприимство. По месту своего жительства на улице Калинина они устроили наркопритон.

«В ходе оперативной проверки было установлено пять эпизодов, когда хозяева однокомнатной квартиры в многоэтажном жилом доме по улице Калинина предоставляли свое жилище потребителям наркотических средств. Сам наркотик изготавливался в квартире кустарным способом», - сообщил зам. начальника УНК УМВД России по области Алексей Власов.

Информация о противоправной деятельности пары поступила на телефон горячей линии регионального управления МВД. Возбуждено уголовное дело.

«Уважаемые жители Пензенской области, если вам стала известна информация о противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, просим вас незамедлительно сообщать по телефону горячей линии 59-10-10», - заключил Алексей Власов.

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Гость|08.10.2017 16:14|

А я у себя бассейн хочу устроить

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