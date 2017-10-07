Пензенские полицейские задержали подозреваемого в грабеже. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница областного центра.
Женщина сообщила, что злоумышленник зашел к ней в квартиру, избил ее и открыто похитил 10 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 29-летний бывший сожитель потерпевшей.
Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина во всем признался.
«По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.