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Криминал | В Пензе мужчина признался в избиении бывшей сожительницы и грабеже

07.10.2017|11:59
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Пензенские полицейские задержали подозреваемого в грабеже. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница областного центра.

Женщина сообщила, что злоумышленник зашел к ней в квартиру, избил ее и открыто похитил 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 29-летний бывший сожитель потерпевшей.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина во всем признался.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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