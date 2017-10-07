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Криминал | В Пензе двое подростков признались в краже футболок из магазина

07.10.2017|13:11
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В Пензе раскрыта кража мужской одежды из магазина, расположенного в торговом центре на улице Московской. Злоумышленники похитили куртку, джемпер, две футболки и жилет.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастны двое несовершеннолетних жителей областного центра.

«Они признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в Управлении МВД России по Пензенской области.

В сентябре 19-летний пензенец был заподозрен в похищении из магазина на Московской трех трусов, двух рубашек, брюк и свитера.

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Гость|07.10.2017 13:21|

Мёрзнет народ, а бабла нет.

Гость|07.10.2017 13:47|

Блин, я когда читаю такие новости мне становится стыдно,Дмитрий Анатольевич может позволить купить много чего,а простые люди не могут купить необходимое по сезону.Если честно то ношу вещи по 5-8-10лет,и чувствую ещё буду носить, тк воровать я не умею)))вот Ширшина воровала,а ведь была сыта,обута и одета и жильё своё имела.Тут реально в Пензе много людей без жилья,с нищими зп,и столетней одеждой.

Имя: Гость
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