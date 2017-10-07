07.10.2017 | 13:11

В Пензе раскрыта кража мужской одежды из магазина, расположенного в торговом центре на улице Московской. Злоумышленники похитили куртку, джемпер, две футболки и жилет.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастны двое несовершеннолетних жителей областного центра.

«Они признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в Управлении МВД России по Пензенской области.

В сентябре 19-летний пензенец был заподозрен в похищении из магазина на Московской трех трусов, двух рубашек, брюк и свитера.