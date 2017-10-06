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Криминал | Чиновника из Бессоновки будут судить за помощь водителю-нарушителю

06.10.2017|10:27
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Уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

34-летний мужчина обвиняется в получении взятки в значительном размере за незаконные действия.

«Как установлено органом следствия, в августе 2017 года чиновник получил взятку за внесение в табель учета отработанного времени заведомо ложных сведений об отработке одним из осужденных 260 часов обязательных работ», - уточнила Светлана Артамонова.

Таким образом водитель, попавшийся на повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения, был незаконно освобожден от наказания.

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Гость|06.10.2017 10:40|

какой ущерб государству

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