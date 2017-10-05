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Криминал | В Пензенской области осудили водителя, пытавшегося подкупить инспектора ДПС

05.10.2017|09:37
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В Спасском районе Пензенской области суд вынес приговор 30-летнему водителю, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД.

Инспектор остановил мужчину, управлявшего автомобилем Lada Largus, утром 6 сентября. Проверяя документы, страж порядка выяснил, что в машине находятся три иностранца, срок легального пребывания которых в России истек.

Водитель решил договориться с инспектором и предложил 1 500 рублей, чтобы тот не составлял протоколы на пассажиров.

«Незаконные действия злоумышленника пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

В законную силу приговор не вступил.

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