В Спасском районе Пензенской области суд вынес приговор 30-летнему водителю, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД.
Инспектор остановил мужчину, управлявшего автомобилем Lada Largus, утром 6 сентября. Проверяя документы, страж порядка выяснил, что в машине находятся три иностранца, срок легального пребывания которых в России истек.
Водитель решил договориться с инспектором и предложил 1 500 рублей, чтобы тот не составлял протоколы на пассажиров.
«Незаконные действия злоумышленника пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.
В законную силу приговор не вступил.