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Криминал | Жителя Шемышейского района осудили за кражу 25 кг сахара, муки и макарон

04.10.2017|10:46
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Шемышейский суд вынес приговор 71-летнему местному жителю, который в июле проник в чужой дом и украл оттуда 25 килограммов сыпучих продуктов.

Мужчина взломал замок гвоздодером, вынес из дома односельчанина 10 кг сахара, 10 кг муки и 5 кг макарон и скрылся. Сумма ущерба, причиненного хозяину, составила 885 рублей.

Украденное пенсионер продал, а на вырученные деньги купил спиртное.

Впоследствии злоумышленник полностью признал вину и оплатил потерпевшему украденные продукты.

«Суд признал гражданина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.

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