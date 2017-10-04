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Криминал | Жительница села Азарпино отдала незнакомке 6 500 рублей и крестик

04.10.2017|17:44
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Жительницу Наровчатского района словно околдовали. Она не понимала, что делает, и собственноручно отдала украшения и деньги незнакомой женщине.

Та пришла в частный дом в селе Азарапино, предложила купить вещи и запугала хозяйку известием о порче. Позже пострадавшая рассказала полицейским: все делала будто во сне. Впустила в дом чужого человека, разрешила осмотреть свои вещи.

«Пришли в спальню, она сказала мне: «Снимай крестик, на нем нужно поспать три дня». Потом спросила, есть ли у меня деньги. Я ответила, что только 100 рублей. Она полезла в кошелек, в сумку. Я отдала ей 6 500 - все, что было. Она положила их в узелок», - рассказала пострадавшая.

Через какое-то время хозяйка дома очнулась, поняла, что ее обманули, и позвонила в полицию. Следы мошенницы обнаружились в соседней Мордовии.

«Полицейские установили гражданку, схожую по приметам с разыскиваемой. Ею оказалась 31-летняя жительница одного из сел Ковылкинского района, ранее судимая. Одновременно был установлен ломбард, в котором данная гражданка сбыла золотые изделия», - сообщил начальник отделения МВД России по Наровчатскому району Андрей Петрушин.

Подозреваемая в мошенничестве отпираться не стала, призналась во всем. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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Гость|04.10.2017 19:42|

Колдовства не бывает !!!!!

Либо - Давление ,,,,,,

Либо - Пьяная была ........

Имя: Гость
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