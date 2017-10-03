03.10.2017 | 15:33

Трех парней из Ульяновска в Пензе потянуло на сладкое. Прямо под камерами видеонаблюдения в магазине они набивали карманы шоколадками и жевательными резинками.

«Я совершил преступление в Пензе, а именно украл жевательные резинки и шоколад, после чего продал их в Ульяновске», - рассказал один из задержанных.

Реализовать успели не все. Часть украденного товара полицейские изъяли при обыске. Общий ущерб составил более 13 000 рублей.

«Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения - заключение под стражу, а в отношении третьего - подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила старший следователь отдела полиции № 2 по г. Пензе Екатерина Скалкина.

Задержанные вину признали, в содеянном раскаялись.

Установлено, что в Сурский край парни прибыли специально за шоколадками. Сейчас полицейские проверяют случаи краж из других магазинов. Возможно, любители сладкого в Пензу приезжали не раз.