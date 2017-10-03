03.10.2017 | 11:20

В Городищенском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы села Павло-Куракино, совершившей мошенничество.

В январе дважды судимая за кражу и мошенничество мать двоих малолетних детей в социальной сети «ВКонтакте» создала страницу с вымышленными именем и фамилией и разместила на ней фото детской одежды и предложение о продаже. При этом фактически товара у нее не было.

В марте к сельчанке обратилась 25-летняя пензячка, и женщины начали переписываться. Хозяйка странички пообещала при покупке одежды на сумму более 2 500 рублей предоставить еще несколько вещей в подарок.

Горожанка выбрала по фотографиям товар и через «мобильный банк» перевела 3 200 рублей в качестве оплаты на банковскую карту свекрови обвиняемой, которой пользовалась сама злоумышленница. Впоследствии она сняла деньги в банкомате в Городище и потратила.

Пензячка же свой заказ так и не получила, а в мае сельчанка позвонила ей с чужого номера и, изменив голос, сказала, что продавщица одежды умерла при родах.

Не поверив, покупательница обратилась в полицию, и злоумышленницу нашли.

«В ходе предварительного следствия она в полном объеме возместила ущерб потерпевшей и пояснила, что преступление совершила из-за тяжелого материального положения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.