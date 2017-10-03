Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 окт 2017|12:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  67.91  |  $  57.81
 

Криминал | Сельчанка обвиняется в мошенничестве при продаже одежды в соцсети

03.10.2017|11:20
Печать

В Городищенском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы села Павло-Куракино, совершившей мошенничество.

В январе дважды судимая за кражу и мошенничество мать двоих малолетних детей в социальной сети «ВКонтакте» создала страницу с вымышленными именем и фамилией и разместила на ней фото детской одежды и предложение о продаже. При этом фактически товара у нее не было.

В марте к сельчанке обратилась 25-летняя пензячка, и женщины начали переписываться. Хозяйка странички пообещала при покупке одежды на сумму более 2 500 рублей предоставить еще несколько вещей в подарок.

Горожанка выбрала по фотографиям товар и через «мобильный банк» перевела 3 200 рублей в качестве оплаты на банковскую карту свекрови обвиняемой, которой пользовалась сама злоумышленница. Впоследствии она сняла деньги в банкомате в Городище и потратила.

Пензячка же свой заказ так и не получила, а в мае сельчанка позвонила ей с чужого номера и, изменив голос, сказала, что продавщица одежды умерла при родах.

Не поверив, покупательница обратилась в полицию, и злоумышленницу нашли.

«В ходе предварительного следствия она в полном объеме возместила ущерб потерпевшей и пояснила, что преступление совершила из-за тяжелого материального положения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|03.10.2017 12:12|

Великое преступление века! Пензенским полицейские явно неохота работать по существу. Вот убийство моего отца они реально замуфлировали ии спустили на тормозах пензенские полицейские. А мелких смешных мошенниц ловить они "герои".

Гость|03.10.2017 12:14|

Гость писал(a):

Великое преступление века! Пензенским полицейские явно неохота работать по существу. Вот убийство моего отца они реально замуфлировали ии спустили на тормозах пензенские полицейские. А мелких смешных мошенниц ловить они "герои".
Да и сразу в новостях позорно афишируются эти горе полицейские херои...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!