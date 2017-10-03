В Городищенском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы села Павло-Куракино, совершившей мошенничество.
В январе дважды судимая за кражу и мошенничество мать двоих малолетних детей в социальной сети «ВКонтакте» создала страницу с вымышленными именем и фамилией и разместила на ней фото детской одежды и предложение о продаже. При этом фактически товара у нее не было.
В марте к сельчанке обратилась 25-летняя пензячка, и женщины начали переписываться. Хозяйка странички пообещала при покупке одежды на сумму более 2 500 рублей предоставить еще несколько вещей в подарок.
Горожанка выбрала по фотографиям товар и через «мобильный банк» перевела 3 200 рублей в качестве оплаты на банковскую карту свекрови обвиняемой, которой пользовалась сама злоумышленница. Впоследствии она сняла деньги в банкомате в Городище и потратила.
Пензячка же свой заказ так и не получила, а в мае сельчанка позвонила ей с чужого номера и, изменив голос, сказала, что продавщица одежды умерла при родах.
Не поверив, покупательница обратилась в полицию, и злоумышленницу нашли.
«В ходе предварительного следствия она в полном объеме возместила ущерб потерпевшей и пояснила, что преступление совершила из-за тяжелого материального положения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Великое преступление века! Пензенским полицейские явно неохота работать по существу. Вот убийство моего отца они реально замуфлировали ии спустили на тормозах пензенские полицейские. А мелких смешных мошенниц ловить они "герои".