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Криминал | Житель Каменки осужден за побег из колонии-поселения в Сосновке

02.10.2017|13:35
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Бессоновский районный суд вынес приговор жителю Каменки, сбежавшему из мест лишения свободы.

Отбывая наказание в колонии-поселении № 12 в Сосновке, мужчина покинул общежитие, перелез через ограждения исправительного учреждения и уехал к себе домой, где был задержан сотрудниками КП.

Как сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда, впоследствии злоумышленник раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину в совершении преступления.

В итоге по совокупности приговоров ему назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев колонии строгого режима с лишением права управления транспортом на три года.

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Гость|02.10.2017 14:26|

penzainform.ru писал(a):

мужчина покинул общежитие
Может весьма нездоровый климат в том общежитии был или иные срамности... Интуитивно почему то жалко мужика.

Имя: Гость
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