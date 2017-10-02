02.10.2017 | 13:35

Бессоновский районный суд вынес приговор жителю Каменки, сбежавшему из мест лишения свободы.

Отбывая наказание в колонии-поселении № 12 в Сосновке, мужчина покинул общежитие, перелез через ограждения исправительного учреждения и уехал к себе домой, где был задержан сотрудниками КП.

Как сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда, впоследствии злоумышленник раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину в совершении преступления.

В итоге по совокупности приговоров ему назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев колонии строгого режима с лишением права управления транспортом на три года.