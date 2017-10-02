Бессоновский районный суд вынес приговор жителю Каменки, сбежавшему из мест лишения свободы.
Отбывая наказание в колонии-поселении № 12 в Сосновке, мужчина покинул общежитие, перелез через ограждения исправительного учреждения и уехал к себе домой, где был задержан сотрудниками КП.
Как сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда, впоследствии злоумышленник раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину в совершении преступления.
В итоге по совокупности приговоров ему назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев колонии строгого режима с лишением права управления транспортом на три года.
penzainform.ru писал(a):Может весьма нездоровый климат в том общежитии был или иные срамности... Интуитивно почему то жалко мужика.