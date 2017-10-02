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Криминал | В Спасске полицейский отказался от взятки за нелегальных мигрантов

02.10.2017|17:55
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Сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего водителя автобуса, который попытался дать взятку полицейскому.

Преступление было совершено 23 сентября. Подозреваемого остановили на посту ГИБДД в Спасском районе Пензенской области для проверки документов. Оказалось, что у двоих пассажиров автобуса - граждан Узбекистана - нарушен режим пребывания в Российской Федерации.

Мужчин доставили в отдел полиции для составления протоколов. Там подозреваемый попытался вручить начальнику отделения взятку в размере 5 000 рублей, чтобы тот помог пассажирам автобуса избежать ответственности.

«Злоумышленник не довел до конца свой преступный умысел по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

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