29.09.2017 | 09:40

65-летняя жительница Пензы, забравшая оставленный кем-то в аптеке на проспекте Победы сотовый телефон, не догадывалась, что совершает преступление. Тем не менее теперь пенсионерку подозревают в краже.

Ее ровесница, 64-летняя пензячка, оставившая мобильник в фармакологическом учреждении, обнаружила пропажу и обратилась в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа, которая вскоре выяснила, кто унес телефон.

Подозреваемая пенсионерка во всем призналась и вернула находку.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.