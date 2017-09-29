65-летняя жительница Пензы, забравшая оставленный кем-то в аптеке на проспекте Победы сотовый телефон, не догадывалась, что совершает преступление. Тем не менее теперь пенсионерку подозревают в краже.
Ее ровесница, 64-летняя пензячка, оставившая мобильник в фармакологическом учреждении, обнаружила пропажу и обратилась в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа, которая вскоре выяснила, кто унес телефон.
Подозреваемая пенсионерка во всем призналась и вернула находку.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
Ой!Оперативно-следственная группа...Хотя,молодцы!Телефон-то нашли.