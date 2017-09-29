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Криминал | В Пензе пенсионерку подозревают в краже телефона у ровесницы

29.09.2017|09:40
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65-летняя жительница Пензы, забравшая оставленный кем-то в аптеке на проспекте Победы сотовый телефон, не догадывалась, что совершает преступление. Тем не менее теперь пенсионерку подозревают в краже.

Ее ровесница, 64-летняя пензячка, оставившая мобильник в фармакологическом учреждении, обнаружила пропажу и обратилась в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа, которая вскоре выяснила, кто унес телефон.

Подозреваемая пенсионерка во всем призналась и вернула находку.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|29.09.2017 10:27|

Ой!Оперативно-следственная группа...Хотя,молодцы!Телефон-то нашли.

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