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Криминал | Пензенца подозревают в попытке подкупа тамбовского инспектора ГИБДД

29.09.2017|15:00
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58-летний житель Пензы попытался дать взятку сотруднику ГИБДД в Тамбовской области. Инцидент произошел ночью 28 сентября на территории Гавриловского района.

Инспектор остановил автомобиль ВАЗ-2114, заподозрив водителя в совершении административного правонарушения. У жителя Пензы, находившегося за рулем, имелись признаки алкогольного опьянения.

Полицейский пригласил нарушителя в служебный автомобиль для составления протокола. Там пензенец предложил ему взятку за непривлечение к ответственности.

«Попытка дачи взятки сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксирована находящимся в полицейском автомобиле видеорегистратором. О факте коррупции была информирована служба собственной безопасности УМВД области и представители следственного комитета», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту проводится проверка.

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