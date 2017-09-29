Суд вынес приговор 23-летнему жителю села Лапшово Камешкирского района, признав его виновным в убийстве.
Преступление было совершено вечером 23 января. Молодой человек пришел к 49-летнему отцу, чтобы помириться после ссоры. Родственники выпили, и между ними снова возник конфликт. Парень схватил нож и несколько раз ударил отца в живот. Тот скончался на месте происшествия.
Ранее парень уже был судим за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.
«Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.