29.09.2017 | 16:28

Суд вынес приговор 23-летнему жителю села Лапшово Камешкирского района, признав его виновным в убийстве.

Преступление было совершено вечером 23 января. Молодой человек пришел к 49-летнему отцу, чтобы помириться после ссоры. Родственники выпили, и между ними снова возник конфликт. Парень схватил нож и несколько раз ударил отца в живот. Тот скончался на месте происшествия.

Ранее парень уже был судим за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.

«Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.