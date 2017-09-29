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Криминал | 23-летний житель Камешкирского района осужден за отцеубийство

29.09.2017|16:28
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Суд вынес приговор 23-летнему жителю села Лапшово Камешкирского района, признав его виновным в убийстве.

Преступление было совершено вечером 23 января. Молодой человек пришел к 49-летнему отцу, чтобы помириться после ссоры. Родственники выпили, и между ними снова возник конфликт. Парень схватил нож и несколько раз ударил отца в живот. Тот скончался на месте происшествия.

Ранее парень уже был судим за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.

«Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.

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