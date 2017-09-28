28.09.2017 | 14:04

Вынесен приговор 17-летнему жителю Пензы: суд признал его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Преступление произошло в ночь на 10 февраля. Подросток в своей квартире на улице Попова распивал спиртное в компании приятелей.

В какой-то момент парень вышел на балкон и увидел проходивших по улице двух незнакомцев. Подросток свистнул им, и началась словесная перепалка. Парень выбежал на улицу, за ним - приятели. Компания догнала молодых людей, завязалась драка.

Зачинщик схватки ударил одного из незнакомцев коленом в тело, сделал подсечку, и его противник упал на бок. Агрессор принялся бить его ногой в кроссовке по голове, груди, туловищу. Затем он уселся на жертву, посыпались удары кулаками. Затем вновь в ход пошли ноги, а завершением стал удар лбом по лицу.

«Потерпевшему были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий и тяжкий вред здоровью. Приговор суда - 2 года лишения свободы условно - вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.