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Криминал | В Пензе подросток изувечил случайного прохожего

28.09.2017|14:04
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Вынесен приговор 17-летнему жителю Пензы: суд признал его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Преступление произошло в ночь на 10 февраля. Подросток в своей квартире на улице Попова распивал спиртное в компании приятелей.

В какой-то момент парень вышел на балкон и увидел проходивших по улице двух незнакомцев. Подросток свистнул им, и началась словесная перепалка. Парень выбежал на улицу, за ним - приятели. Компания догнала молодых людей, завязалась драка.

Зачинщик схватки ударил одного из незнакомцев коленом в тело, сделал подсечку, и его противник упал на бок. Агрессор принялся бить его ногой в кроссовке по голове, груди, туловищу. Затем он уселся на жертву, посыпались удары кулаками. Затем вновь в ход пошли ноги, а завершением стал удар лбом по лицу.

«Потерпевшему были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий и тяжкий вред здоровью. Приговор суда - 2 года лишения свободы условно - вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|28.09.2017 14:30|

Таких гадёнышей надо не условно, а реально сажать. Избавлять общество от мрази!

Гость|28.09.2017 14:35|

penzainform.ru писал(a):

- 2 года лишения свободы условно
Изувечил человека,не удивительно,что все чаще люди прибегают к самосуду

Гость|28.09.2017 14:39|

Вот интересно, если бы вы (обращаюсь именно к парням) шли вдоль дома и с вами произошел подобный случай, как бы поступили вы?

Гость|28.09.2017 14:54|

а вот если бы судью так, думаю лет 5 строгоча влупили бы, а может и больше.

Гость|28.09.2017 14:56|

судью на мыло, бред какой то

строгача надо было дать лет 5

Гость|28.09.2017 15:01|

penzainform.ru писал(a):

2 года лишения свободы условно
Гуманно, мажорик много суду заплатил взятку...

Гость|28.09.2017 15:07|

а не переименовали бы Советскую площадь в РПЦшно-супермаркетную, то ничего этого бы и не было!

Гость|28.09.2017 15:28|

penzainform.ru писал(a):

схватки ударил одного из незнакомцев коленом в тело, сделал подсечку
Нифига се движуха! Я на Западную не ногой!

Имя: Гость
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