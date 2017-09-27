27.09.2017 | 11:31

Утром во вторник, 26 сентября, в деревне Кривошеевке Нижнеломовского района было совершено преступление.

39-летняя сельчанка поссорилась со своей 16-летней дочерью. Конфликт закончился тем, что мать схватила нож и ударила девочку в грудь.

Подростка доставили в Нижнеломовскую межрайонную больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь. Раненая девочка находится на стационарном лечении.

«Проводится закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.