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Криминал | В Нижнеломовском районе сельчанка ударила 16-летнюю дочь ножом в грудь

27.09.2017|11:31
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Утром во вторник, 26 сентября, в деревне Кривошеевке Нижнеломовского района было совершено преступление.

39-летняя сельчанка поссорилась со своей 16-летней дочерью. Конфликт закончился тем, что мать схватила нож и ударила девочку в грудь.

Подростка доставили в Нижнеломовскую межрайонную больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь. Раненая девочка находится на стационарном лечении.

«Проводится закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|27.09.2017 11:44|

penzainform.ru писал(a):

39-летняя сельчанка поссорилась со своей 16-летней дочерью. Конфликт закончился тем, что мать схватила нож и ударила девочку в грудь.

Наверное в подоле принесла. Мама просто так нервничать не будет.

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