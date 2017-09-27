Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 сен 2017|13:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  68.17  |  $  58.01
 

Криминал | На улице Кирова в Пензе обокрали ювелирный магазин

27.09.2017|11:55
Печать

В ночь на субботу, 23 сентября, в Пензе обокрали магазин «Ювелирный дом «Яхонт», расположенный на улице Кирова, 71. Об этом в среду, 27 сентября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщила жительница центра города Марина Здравомыслова.

«После случившегося участковый обходил квартиры близлежащих домов и общался с жильцами. Он интересовался, нет ли у нас собаки: может, мы выгуливали ее вечером и что-то видели. Спрашивал, не заметили ли мы во дворе подозрительные машины», - рассказала Марина.

Горожанка также добавила, что, по словам полицейского, злоумышленники долго готовились к преступлению и, скорее всего, это так называемые гастролеры.

В региональном управлении МВД РФ факт кражи подтвердили.

«В ночь на субботу действительно была совершена кража в одном из магазинов на улице Кирова. Обстоятельства произошедшего и сумма ущерба устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В заключение Марина отметила, что с 23-го и до вечера 26 сентября магазин не работал, на двери висела табличка с надписью «Учет».

0
0
0
0
Гость|27.09.2017 12:28|

Вот это да!!!Практически напротив Правительства!А камер наблюдения не было что ли?

Гость|27.09.2017 12:32|

Зачем удалили коммент?Там НИЧЕГО язвительного не было!Просто уточнение местоположения магазина:практически напротив Правительства,и где же были видеокамеры.Все равно уже обокрали.

Гость|27.09.2017 12:42|

Ржу не могу. Как в кино новые приключения Шурика. Красть ни чего не надо все уже украдено до вас

Гость|27.09.2017 13:06|

Сами и обокрали, золото сейчас не покупают, дорого.Банкротство.

Гость|27.09.2017 13:07|

А таким образом хоть что то вернут, да и может застрахованы были, еще получат

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!