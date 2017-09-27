27.09.2017 | 11:55

В ночь на субботу, 23 сентября, в Пензе обокрали магазин «Ювелирный дом «Яхонт», расположенный на улице Кирова, 71. Об этом в среду, 27 сентября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщила жительница центра города Марина Здравомыслова.

«После случившегося участковый обходил квартиры близлежащих домов и общался с жильцами. Он интересовался, нет ли у нас собаки: может, мы выгуливали ее вечером и что-то видели. Спрашивал, не заметили ли мы во дворе подозрительные машины», - рассказала Марина.

Горожанка также добавила, что, по словам полицейского, злоумышленники долго готовились к преступлению и, скорее всего, это так называемые гастролеры.

В региональном управлении МВД РФ факт кражи подтвердили.

«В ночь на субботу действительно была совершена кража в одном из магазинов на улице Кирова. Обстоятельства произошедшего и сумма ущерба устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В заключение Марина отметила, что с 23-го и до вечера 26 сентября магазин не работал, на двери висела табличка с надписью «Учет».