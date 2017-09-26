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Криминал | Жительница Бекова написала донос на подругу сына, чтобы отвадить ее от дома

26.09.2017|17:29
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58-летней жительнице рабочего поселка Беково грозит скамья подсудимых. Пенсионерка подозревается в заведомо ложном доносе. Возможно, на преступление ее толкнул так называемый синдром свекрови.

16 августа сельчанка заявила в полицию о том, что бывшая подруга ее сына незаконно проникла в ее домовладение. Обвинение было беспочвенным: хозяйка точно знала, что ничего подобного та не совершала. Это подтвердила и проверка, проведенная сотрудниками правоохранительных органов.

Впоследствии пожилая женщина призналась, что таким способом хотела добиться того, чтобы бывшая подруга сына больше не приходила к ней домой.

«Проводится закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Пензенской области.

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