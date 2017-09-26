26.09.2017 | 09:33

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, которые подозреваются в том, что устроили драку на остановке общественного транспорта и избили двоих горожан.

Сигнал о том, что в центре города дерутся несколько человек, поступил наряду задержания вневедомственной охраны в воскресенье, 24 сентября. Однако прибывшие на место росгвардейцы зачинщиков не застали.

«Потерпевшие пояснили стражам порядка, что двое неизвестных молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли им телесные повреждения, а затем скрылись в неизвестном направлении», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Отправившись на поиски, росгвардейцы заметили похожих по приметам граждан 1995 и 1986 года рождения около дома на улице Бакунина. Впоследствии жертвы их опознали.

«Злоумышленники были задержаны и переданы в полицию», - резюмировали в Росгвардии.