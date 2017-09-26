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Криминал | 19-летнего пензенца подозревают в обновлении гардероба за чужой счет

26.09.2017|11:30
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В Пензе из торгового центра на улице Московской похитили мужскую одежду. Об этом рассказала представитель магазина, обратившаяся в полицию.

Женщина сообщила, что из торговой точки украли трое трусов, две рубашки, брюки и свитер.

На место преступления была направлена следственно-оперативная группа. По подозрению в краже сотрудники патрульно-постовой службы задержали 19-летнего пензенца.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Для принятия процессуального решения проводится проверка.

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