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Криминал | На улице Мира женщина во время ссоры ударила сожителя ножом

25.09.2017|11:40
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В пензенскую полицию поступил сигнал, что из квартиры на улице Мира в больницу доставили мужчину с телесными повреждениями. Предположительно, травма имеет криминальное происхождение.

При проверке было установлено, что 38-летнего горожанина во время ссоры ножом в живот ударила его 29-летняя сожительница.

Ранее судимую женщину задержали. Во время опроса она призналась в содеянном.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|25.09.2017 12:04|

Буртасский край-регион с повышенной операционной активностью.

Гость|25.09.2017 12:05|

Этим ножом с фото пропунктировано уже пол пензы))

Имя: Гость
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