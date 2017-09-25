25.09.2017 | 11:40

В пензенскую полицию поступил сигнал, что из квартиры на улице Мира в больницу доставили мужчину с телесными повреждениями. Предположительно, травма имеет криминальное происхождение.

При проверке было установлено, что 38-летнего горожанина во время ссоры ножом в живот ударила его 29-летняя сожительница.

Ранее судимую женщину задержали. Во время опроса она призналась в содеянном.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.