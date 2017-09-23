23.09.2017 | 17:50

Как ночная бабочка на фонарь, мужчина среагировал на свет, исходивший от чужого телевизора. К тому же, говорит, необыкновенно повезло: и подъезд был открыт, и дверь в квартиру незаперта.

«Увидел у них вот эти планы там мигают, стоят, и почему-то мне захотелось пройти в комнату, где все спали. Я попробовал отключить телевизор (плазму), но я не смог его отключить, я его оставил», - рассказал подозреваемый.

Зато мужчина захватил с собой чужой мобильный. Правда, не помнит, как он это сделал.

«Я вообще ничего не похищал. Я по ошибке, может, что-то или как-то. У меня оказался телефон», - добавил подозреваемый.

«Похищенный сотовый телефон был изъят у него в ходе осмотра места происшествия. Со слов задержанного, преступление он совершил, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения», - сообщил зам. начальника отдела ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Владимир Блясов.

Подозреваемый ранее уже был судим. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.