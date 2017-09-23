23.09.2017 | 14:23

70-летний житель Городищенского района оказался причастен к незаконному обороту наркотиков. Оперативную информацию о криминальных наклонностях пенсионера получили сотрудники уголовного розыска.

При осмотре домовладения пожилого мужчины на чердаке бани полицейские обнаружили вещество растительного происхождения массой 755 граммов, которое было подозрительно похоже на марихуану. Стражи порядка отправили его на экспертизу. Исследование показало: вещество является наркотическим.

«По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.