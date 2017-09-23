Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|23 сен 2017|15:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  69.07  |  $  57.65
 

Криминал | В Городищенском районе пенсионер хранил 755 граммов марихуаны

23.09.2017|14:23
Печать

70-летний житель Городищенского района оказался причастен к незаконному обороту наркотиков. Оперативную информацию о криминальных наклонностях пенсионера получили сотрудники уголовного розыска.

При осмотре домовладения пожилого мужчины на чердаке бани полицейские обнаружили вещество растительного происхождения массой 755 граммов, которое было подозрительно похоже на марихуану. Стражи порядка отправили его на экспертизу. Исследование показало: вещество является наркотическим.

«По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
Гость|23.09.2017 15:32|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!