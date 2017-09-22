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Криминал | Жители Тамалинского района украли у односельчанки раму от сеялки

22.09.2017|14:16
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Тамалинский районный суд вынес приговор двум жителям села Волчий Враг, признанным виновными в краже 74-килограммовой металлической рамы от свекловичной сеялки.

Преступление было совершено в августе. Мужчины решились на кражу, так как нуждались в деньгах. Они пришли к дому односельчанки, возле которого стояла сеялка, и сняли с нее раму.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе суда, украденное сельчане перенесли на заброшенный огород, чтобы затем его продать. Ущерб, причиненный собственнице, составил 814 рублей.

Тамалинцы свою вину признали и раскаялись. Суд учел, что они активно помогали расследованию, и назначил каждому наказание в виде 180 часов обязательных работ.

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