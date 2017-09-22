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Криминал | Житель Сердобского района 22 года незаконно хранил патроны

22.09.2017|10:28
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61-летний житель Сердобского района осужден за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина более 22 лет хранил в своем домовладении четыре патрона калибра 5,6 мм, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Их изъяли сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскного мероприятия.

По ходатайству мужчины уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства. Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности положительные характеристики гражданина, признание вины и раскаяние подсудимого, его пожилой возраст. В итоге ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

В течение этого срока гражданин не должен покидать свое жилище с 22:00 до 6:00 кроме случаев, связанных с работой. Он не может выезжать за пределы Сердобского района или изменить место жительства без согласия надзорного органа.

«Патроны в качестве вещественных доказательств будут переданы в орган внутренних дел, который осуществляет контроль за оборотом оружия. Приговор не обжалован и вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба Сердобского городского суда.

Источник — фото Pixabay.com
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