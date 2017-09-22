22.09.2017 | 17:17

Предъявлено обвинение участникам организованной межрегиональной преступной группы, которые занимались хищением горючего из нефтепродуктопровода «Дружба», пролегающего по территории Городищенского района.

Преступная деятельность этой ОПГ была пресечена пензенскими полицейскими в октябре прошлого года. Вот этот ангар, куда злоумышленники сливали украденное дизтопливо.

Для этого здесь было установлено специальное оборудование и емкости. От места незаконной врезки до хранилища проложили трубопровод на глубине полуметра.

«В течение 4 дней злоумышленники совершили хищение более 300 тонн топлива. Похищенное горючее участники группы сбывали в Волгоградской области», - сообщил старший следователь СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Дамир Абдуллин.

В ходе предварительного следствия была установлена роль каждого из обвиняемых - жителей Пензенской и Самарской областей. Руководителей было двое.

«Один из них договаривался о сбыте похищенного топлива. Остальные члены преступной группы осуществляли загрузку автомобилей похищенным топливом и сопровождали их к месту сбыта. В целях конспирации обвиняемые использовали технические средства связи, а также фиктивные документы», - добавил Дамир Абдуллин.

Общий объем украденного дизтоплива - более двух тысяч тонн. Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, всего их было 11 человек, превысил 60 миллионов рублей. Похитителям солярки грозит до 10 лет лишения свободы.