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Криминал | В Пензе осудили москвичей, обворовавших ТЦ, фабрику и завод

21.09.2017|15:03
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Вступил в законную силу приговор областного суда в отношении трех москвичей, обворовавших офисы в Пензе и Кузнецке. Как сообщили в пресс-службе суда, общий ущерб от преступлений составил более шести миллионов рублей.

Два жителя Московской области договорились о кражах в Пензенской и приобрели для этого рации, лестницу, гвоздодеры и другие инструменты. Мужчины подошли к делу тщательно: они несколько раз приезжали в Пензу, чтобы проследить, как работают охранники на интересующих их объектах, и выяснить, где установлена сигнализация.

Первую кражу москвичи совершили 21 апреля 2016 года. Тогда из пензенского магазина на улице Байдукова исчезли два ноутбука и планшет. Кроме того, преступники вынесли сейф, взломали его и забрали 58 тысяч рублей.

За время преступных гастролей мужчины побывали в офисах индивидуальных предпринимателей и рекламного агентства, торговом центре, на фабрике, заводе, в магазине и похитили оргтехнику, деньги и золотые изделия.

К последней краже они привлекли сообщника, который раньше оказывал злоумышленникам услуги водителя.

При вынесении наказания суд учел, что два жителя Московской области, которые составили изначальный план краж, ранее были судимы за особо тяжкие преступления.

«В результате два гражданина приговорены каждый к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также они обязаны возместить трем потерпевшим, обратившимся с гражданским иском, ущерб, причиненный преступлением», – добавили в пресс-службе.

Водителя, решившегося на кражу, приговорили к полутора годам условного лишения свободы.

При этом мужчины, получившие реальный срок, не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы. Суд оставил их без удовлетворения.

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