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Криминал | В Пензе директор стройфирмы направил деньги дольщиков не по назначению

21.09.2017|13:10
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В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из предприятий-застройщиков.

Основанием для этого послужили выявленные факты использования более 18 млн рублей, которые были получены от более чем 50 дольщиков, на нужды, несвязанные со строительством многоквартирного жилого дома.

В результате строительство многоэтажки на улице Окружной прекратилось.

«Всего в текущем году в отношении застройщиков, которые получили деньги за конкретные квартиры и прекратили строительство объектов, возбуждено четыре уголовных дела. Окончательная юридическая оценка преступным действиям по возбужденным уголовным делам будет дана по результатам расследования и судебного рассмотрения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по связям с общественностью Светлана Артамонова.

В частности, от действий застройщиков пострадали пензенцы, вложившие деньги в строительство домов на улице Ново-Казанской и в микрорайоне № 4 жилого района Сосновка.

Напомним: 25 июня 2017 года депутаты Законодательного собрания приняли во втором чтении региональный закон «O мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области».

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Гость|21.09.2017 13:34|

penzainform.ru писал(a):

В результате строительство многоэтажки на улице Окружной прекратилось.
Это случайно не дом рядом с Кижеватова 10 ??? Ни достроить не могут ни снести (Давно там стоит все. Разрушается и в снег и в дождь, мороз) Не известно вообще сейчас пригоден для жилья?!

Гость|21.09.2017 13:35|

кто застройщик то ?

Имя: Гость
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