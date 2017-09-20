20.09.2017 | 10:59

Сотрудники Росгвардии на улице Металлистов в Пензе задержали мужчину, подозреваемого в нанесении имущественного вреда владелице автомобиля «Лада-Калина».

В понедельник, 18 сентября, получив сигнал о том, что неизвестный разбивает машину, представители правоохранительных органов направились на место и увидели злоумышленника неподалеку от авто. Руки у него опухли от ударов и были в крови.

Во время беседы он признался в содеянном, пояснив, что «Лада-Калина» принадлежала его сожительнице.

«Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали подозреваемого вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе полиции», - сообщили в пресс-службе ведомства.