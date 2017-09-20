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Криминал | В Пензе мужчина признался в повреждении машины сожительницы

20.09.2017|10:59
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Сотрудники Росгвардии на улице Металлистов в Пензе задержали мужчину, подозреваемого в нанесении имущественного вреда владелице автомобиля «Лада-Калина».

В понедельник, 18 сентября, получив сигнал о том, что неизвестный разбивает машину, представители правоохранительных органов направились на место и увидели злоумышленника неподалеку от авто. Руки у него опухли от ударов и были в крови.

Во время беседы он признался в содеянном, пояснив, что «Лада-Калина» принадлежала его сожительнице.

«Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали подозреваемого вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе полиции», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Гость|20.09.2017 11:24|

Если баба дура и не устраивает, то выгнать ее с вещами и все. Зачем дураком быть.

Имя: Гость
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