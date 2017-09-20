20.09.2017 | 12:24

Житель Неверкинского района осужден за кражу и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

В начале мая мужчина в нетрезвом виде проник в кочегарку, расположенную на территории домовладения потерпевшего, откуда похитил имущество на общую сумму 3 800 рублей.

В конце мая он, также будучи пьяным, обиделся на одного из своих знакомых и поджег его дом, причинив владельцу ущерб в размере 166 822 рублей. Огонь уничтожил строение полностью.

«В итоге суд назначил гражданину наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе Неверкинского районного суда.