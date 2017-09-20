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Криминал | В Неверкинском районе обиженный сельчанин спалил дом знакомого

20.09.2017|12:24
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Житель Неверкинского района осужден за кражу и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

В начале мая мужчина в нетрезвом виде проник в кочегарку, расположенную на территории домовладения потерпевшего, откуда похитил имущество на общую сумму 3 800 рублей.

В конце мая он, также будучи пьяным, обиделся на одного из своих знакомых и поджег его дом, причинив владельцу ущерб в размере 166 822 рублей. Огонь уничтожил строение полностью.

«В итоге суд назначил гражданину наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе Неверкинского районного суда.

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Гость|20.09.2017 12:47|

а как погорелец мог уместиться в этом домике из спичек?

Гость|20.09.2017 12:51|

Гость писал(a):

а как погорелец мог уместиться в этом домике из спичек?
Это просто безумный "креатив"(кретинизм)пензаинформа.

Имя: Гость
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