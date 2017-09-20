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Криминал | В Белинском районе рыбак случайно застрелил приятеля, усмиряя его

20.09.2017|16:15
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Житель Пензенской области предстанет перед судом: он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 28 июня этого года. Мужская компания приехала порыбачить на водохранилище, расположенном на реке Няньге в Белинском районе.

Вечером между двумя приятелями в салоне «Газели» произошла ссора. Один из них схватил двустволку и направил на оппонента. Третий, бывший свидетелем стычки, решил прекратить конфликт. Он стал вырывать ружье и случайно задел один из спусковых крючков. Грянул выстрел, и мужчина, державший оружие, упал мертвым.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|20.09.2017 16:45|

Жалко и того и другого

Гость|20.09.2017 16:50|

с ружом на водохранилище... на "рыбалку" ню-ню...

Гость|20.09.2017 16:52|

с каких пор Няньга стала через белинский район протекать?

Гость|20.09.2017 17:06|

Журналюги наркоманы че жрете ерунду тут пишите.а еще идиоты над украиной смеетесь.у нас свох журналюг дебилов полно.

Гость|20.09.2017 17:07|

Что посеешь - то пожнешь. Сами таких дебилов вырастили - поздно причитать.

Гость|20.09.2017 17:23|

И мужчина державший ружье упал мертвый. ........ как такое может быть? ? Ментов купили? ??

Гость|20.09.2017 17:31|

Видимо особенное ружьё. Оно назад стреляло, в того кто его держит.

Гость|20.09.2017 17:33|

Гость писал(a):

И мужчина державший ружье упал мертвый. ........ как такое может быть? ? Ментов купили? ??
Ничего подобного.Мужчинаотвернул ствол и пытался вырвать оружие.Вовсе не факт,что он выстрелил.

Гость|20.09.2017 17:38|

Гость писал(a):

Гость|20.09.2017 17:06|

Журналюги наркоманы че жрете ерунду тут пишите.а еще идиоты над украиной смеетесь.у нас свох журналюг дебилов полно.

Гавно сушеное через тряпочку нюхают. Это надо же..в коротенькой заметке столько херни написать. Это настоящий талант!!!

Гость|20.09.2017 17:40|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Гость|20.09.2017 17:40|

penzainform.ru писал(a):

компания приехала порыбачить на водохранилище, расположенном на реке Няньге в Белинском районе.

Вечером между двумя приятелями в салоне «Газели» произошла ссора. Один из них схватил двустволку

Сложно,наверно,приехав на рыбалку,ловить рыбу двустволкой)))

Гость|20.09.2017 17:42|

Синька и оружие не совместимы, вбейте себе в свои тухлые тыквы!

Гость|20.09.2017 17:46|

Гость писал(a):

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex
Отсосал бы у меня- и так бросил бы,без денег

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