20.09.2017 | 16:15

Житель Пензенской области предстанет перед судом: он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 28 июня этого года. Мужская компания приехала порыбачить на водохранилище, расположенном на реке Няньге в Белинском районе.

Вечером между двумя приятелями в салоне «Газели» произошла ссора. Один из них схватил двустволку и направил на оппонента. Третий, бывший свидетелем стычки, решил прекратить конфликт. Он стал вырывать ружье и случайно задел один из спусковых крючков. Грянул выстрел, и мужчина, державший оружие, упал мертвым.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.