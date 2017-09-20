20.09.2017 | 11:15

Полиция разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже денег у 78-летней жительницы Городищенского района.

Преступление было совершено во вторник, 19 сентября. В дом пожилой женщины пришли две незнакомки 25-30 лет, представившиеся социальными работниками. Одна из них была в светлой одежде и белых туфлях, другая - в темном.

Гостьи заботливо расспросили пенсионерку о ее жизни, а после их ухода хозяйка обнаружила, что деньги, спрятанные в шкафу, пропали. «Соцработницы» унесли с собой 235 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.