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Криминал | 78-летняя пенсионерка лишилась 235 000 рублей после визита «соцработниц»

20.09.2017|11:15
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Полиция разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже денег у 78-летней жительницы Городищенского района.

Преступление было совершено во вторник, 19 сентября. В дом пожилой женщины пришли две незнакомки 25-30 лет, представившиеся социальными работниками. Одна из них была в светлой одежде и белых туфлях, другая - в темном.

Гостьи заботливо расспросили пенсионерку о ее жизни, а после их ухода хозяйка обнаружила, что деньги, спрятанные в шкафу, пропали. «Соцработницы» унесли с собой 235 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|20.09.2017 11:41|

все денежные залежи у пенсионеров

Гость|20.09.2017 11:45|

Теперь можно смело внукам говорить что денег нет

Гость|20.09.2017 11:48|

Гость писал(a):

все денежные залежи у пенсионеров
И, чтобы эти залежи изъять, инициируются всевозможные кризисы

Имя: Гость
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