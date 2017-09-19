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Криминал | Жительница Пензенской области съела в суде свое исковое заявление

19.09.2017|11:37
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В одном из судов Пензенской области произошел курьезный случай. Жительница города обратилась с иском к организации, но служители Фемиды отказали в его рассмотрении. Женщина решила подать заявление вторично, но ей объяснили, что суд не примет его.

Тогда на ум гражданке пришла мысль: если уничтожить первый иск, то она сможет подать этот документ заново.

«Уничтожить доказательство решила дама неординарно - путем его поглощения. Она обратилась с ходатайством об ознакомлении с материалами дела, а получив их, вырвала документ и побежала, по пути разрывая его на мелкие части. Однако фрагменты можно было сопоставить, поэтому дама решила для надежности скушать документ и отправила клочки бумаги в рот», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

В итоге судебные приставы возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению правосудия. Санкции, которые предусматривает статья 294 Уголовного кодекса РФ, - штраф до двухсот тысяч рублей, принудительные работы, арест либо лишение свободы на срок до двух лет.

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Гость|19.09.2017 12:51|

а вот и неправильно, нужно было не иск, а определение судьи жевать

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