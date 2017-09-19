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Криминал | На кузнечанку, продавшую опасную жидкость, завели уголовное дело

19.09.2017|13:21
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В Кузнецке возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Ее подозревают в хранении в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей.

В августе женщина с улицы 354-й Стрелковой Дивизии купила спиртосодержащую жидкость и разбавила ее водой из-под крана. Затем она продала смесь знакомой под видом пищевого продукта.

«Преступная деятельность гражданки была пресечена сотрудниками полиции», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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