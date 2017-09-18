18.09.2017 | 13:11

В Пензенском районе 28-летний автолюбитель предстанет перед судом. Ему инкриминируется покушение на мелкое взяточничество.

По данным следствия, в среду, 13 сентября, на трассе Нижний Новгород - Саратов сотрудник ДПС остановил машину, водитель которой нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.

Чтобы избежать наказания, автолюбитель попытался дать стражу порядка 1 200 рублей. Однако сотрудник полиции отказался от мзды и доложил руководству о произошедшем.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает Следственное управление СК России по Пензенской области.