В Пензенском районе 28-летний автолюбитель предстанет перед судом. Ему инкриминируется покушение на мелкое взяточничество.
По данным следствия, в среду, 13 сентября, на трассе Нижний Новгород - Саратов сотрудник ДПС остановил машину, водитель которой нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу.
Чтобы избежать наказания, автолюбитель попытался дать стражу порядка 1 200 рублей. Однако сотрудник полиции отказался от мзды и доложил руководству о произошедшем.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает Следственное управление СК России по Пензенской области.