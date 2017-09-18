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Криминал | В Никольске застолье закончилось гибелью отчима и пасынка

18.09.2017|11:59
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Городищенский межрайонный следственный отдел устанавливает обстоятельства убийства 30-летнего жителя Никольска. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 15 сентября в одном из домов города.

Следствие установило, что в тот вечер никольчанин и его 51-летний отчим выпивали на кухне и поссорились. Пасынок ударил отчима ножом в грудь, а тот ответил несколькими ударами ломом по голове.

В итоге пасынок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а отчим умер в реанимации.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Гость|18.09.2017 12:15|

Прям гладиаторский поединок -ретиарий и секутор

Гость|18.09.2017 12:17|

Ломом по голове -представляю последствия..

Гость|18.09.2017 12:22|

Верно говорят,что против лома нет приема.

Гость|18.09.2017 12:35|

синька до добра не доведет....

Гость|18.09.2017 12:40|

penzainform.ru писал(a):

В итоге пасынок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а отчим умер в реанимации.
Боевая ничья.

Гость|18.09.2017 12:42|

это всё БУХАЛОВО.....не пейте пацаны эту оттрабу из Китайского говна-делают всю водку и пиво

Гость|18.09.2017 12:45|

Два упыря обоюдно самоликвидировались. Прекрасная история. Всегда бы так.

Имя: Гость
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