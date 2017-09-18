18.09.2017 | 11:59

Городищенский межрайонный следственный отдел устанавливает обстоятельства убийства 30-летнего жителя Никольска. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 15 сентября в одном из домов города.

Следствие установило, что в тот вечер никольчанин и его 51-летний отчим выпивали на кухне и поссорились. Пасынок ударил отчима ножом в грудь, а тот ответил несколькими ударами ломом по голове.

В итоге пасынок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а отчим умер в реанимации.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.