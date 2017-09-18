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Криминал | Пензенец стал жертвой ограбления у ночного клуба

18.09.2017|13:12
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В понедельник, 18 сентября, сотрудники Росгвардии задержали в Пензе подозреваемых в совершении грабежа.

Ранним утром при патрулировании Железнодорожного района группа задержания обратила внимание на четверых молодых людей в возрасте 17-18 лет и остановила их для проверки документов.

Пока росгвардейцы и парни беседовали, к ним подошел 32-летний мужчина. Он сообщил, что, когда выходил из ночного клуба, эти люди нанесли ему телесные повреждения и украли борсетку с крупной суммой денег.

«Сотрудники Росгвардии задержали молодых людей и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства», - уточнили в пресс-службе ведомства.

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Гость|18.09.2017 13:35|

Ух, скоро молодые петушки заедут на единицу, годика на 3 ... хотя если натянут разбой, по сговору, группой лиц ... дурёхам светит и от 5 ... туда дурам и дорога.

Гость|18.09.2017 13:49|

Ребят, бросить читать пензаинформ и строчить тут коментарии стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать.

Гость|18.09.2017 14:09|

Гость писал(a):

Ребят, бросить читать пензаинформ и строчить тут коментарии стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать.
какое средство - смерть?)

Имя: Гость
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