В понедельник, 18 сентября, сотрудники Росгвардии задержали в Пензе подозреваемых в совершении грабежа.
Ранним утром при патрулировании Железнодорожного района группа задержания обратила внимание на четверых молодых людей в возрасте 17-18 лет и остановила их для проверки документов.
Пока росгвардейцы и парни беседовали, к ним подошел 32-летний мужчина. Он сообщил, что, когда выходил из ночного клуба, эти люди нанесли ему телесные повреждения и украли борсетку с крупной суммой денег.
«Сотрудники Росгвардии задержали молодых людей и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Ух, скоро молодые петушки заедут на единицу, годика на 3 ... хотя если натянут разбой, по сговору, группой лиц ... дурёхам светит и от 5 ... туда дурам и дорога.