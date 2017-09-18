18.09.2017 | 13:12

В понедельник, 18 сентября, сотрудники Росгвардии задержали в Пензе подозреваемых в совершении грабежа.

Ранним утром при патрулировании Железнодорожного района группа задержания обратила внимание на четверых молодых людей в возрасте 17-18 лет и остановила их для проверки документов.

Пока росгвардейцы и парни беседовали, к ним подошел 32-летний мужчина. Он сообщил, что, когда выходил из ночного клуба, эти люди нанесли ему телесные повреждения и украли борсетку с крупной суммой денег.

«Сотрудники Росгвардии задержали молодых людей и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства», - уточнили в пресс-службе ведомства.