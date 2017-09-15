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Криминал | Пензенец 13 раз ударил топором гостя, без спроса заглянувшего в шкаф

15.09.2017|17:40
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Суд вынес приговор 31-летнему жителю Ленинского района Пензы, который жестоко избил своего соседа.

Вечером 3 июня мужчина у себя в квартире распивал спиртное с двумя знакомыми. Один из них - 48-летний сосед злоумышленника - самовольно осмотрел кухонный шкаф, и между собутыльниками вспыхнула ссора.

Агрессор набросился на гостя и стал избивать его руками и ногами. Тот упал, а хозяин квартиры схватил топор и ударил мужчину обухом не менее 13 раз, причинив вред здоровью средней тяжести.

В суде злоумышленник полностью признал вину и возместил потерпевшему ущерб. С учетом того, что ранее пензенец уже был судим, ему назначили наказание в виде изоляции от общества на 1 год 8 месяцев в колонии общего режима.

«Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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