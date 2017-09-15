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Криминал | 26-летний пензенец осужден за покупку почти 10 граммов гашиша

15.09.2017|12:31
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26-летний житель Пензы признан Ленинским районным судом виновным в приобретении и хранении без цели сбыта наркотика.

Установлено, что ночью 25 июня этого года молодой человек через Интернет договорился о покупке гашиша. Наркотик он оплатил криптовалютой - биткоинами, которые приобрел на другом сайте. После этого продавец сообщил покупателю место закладки.

Следующей ночью мужчина по указанным координатам нашел гриппер-пакет, в котором находилось 9,62 грамма гашиша, что является значительным размером. Пензенец положил его в салон автомобиля, однако воспользоваться наркотиком не успел. На улице Карпинского его машину остановили сотрудники полиции, которые изъяли пакет с гашишем.

«Виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото Pixabay.com
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